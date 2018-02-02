برشلونة يقترب من بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات برشلونة، قريباً من التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على فالنسيا 1-0، في ذهاب نصف النهائي.

عجز نجوم الفريق الكتالوني عن هز شباك فالنسيا سوى في مناسبة واحدة، رغم سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا الأسبوع المقبل.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 67.

ويكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في التسجيل، من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه، فيما بات يتعين على فالنسيا الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.