الأندية الإنجليزية تكسر الأرقام القياسية في تعاقدات الشتاء

فيرجيل فان ديك أعلى صفقة في الميركاتو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قامت الأندية الإنجليزية لكرة القدم بإنفاق مبلغ 610 ملايين دولار على الصفقات الجديدة التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي أغلقت الأربعاء، مسجلة رقماً قياسياً يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق في 2011.

كما أنفقت الأندية الـ 20 في اليوم الأخير من فترة الانتقالات 150 مليون جنيه استرليني، وفقاً لمجموعة "ديلويت" الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية الخميس، حيث بلغ حجم الإنفاق في موسم 2017 - 2018 9ر1 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في الموسم الماضي وهو 4ر1 مليار.

وجاء معظم الإنفاق من قبل ما يسمى بالأندية الست الكبرى-مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الصافي 90 مليون جنيه إسترليني.