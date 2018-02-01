ساو باولو يعبر بصعوبة محطة مادوريرا في كأس البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف مادوريرا نظيره ساو باولو، في الجولة الأولى من بطولة كأس البرازيل لكرة القدم في ريو دي جانيرو.

ساو باولو تقدم في الدقيقة 17 بهدف أحرزه برينير من عرضية ماركوس غويلهيرم، وبعد 7 دقائق، سدد تياغو ميديروس من بعيد ولكن حارس ساو باولو سيادو تمكن من إنقاذ الموقف.

محاولة أخرى من مادوريرا في الدقيقة 37 حين أهدر لوسيانو نانينهو فرصة مواتية لإدراك التعادل.

أبرز فرص الشوط الثاني كانت المحاولة التي قادها لاعب ساو باولو غويلهيرم حيث توغل في منطقة الخصم وسدد إلى جانب القائم الأيمن. لكن اللقاء انتهى بفوز ساو باولو بهدف دون رد.