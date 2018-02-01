أبرز الانتقالات في الميركاتو الشتوي الحالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتهى سوق الانتقالات الشتوي منذ ساعات قليلة، وسجلت في كرة القدم الأوروبية، انتقالات عدة أهمها.

- الدوري الإنجليزي:

- الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 84 مليوناً.

- الفرنسي إيمريك لابورت من أتلتيك بلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

- الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال في صفقة قدرت قيمتها بـ 56 مليون جنيه.

- الفرنسي أوليفييه جيرو من أرسنال إلى تشلسي.

- البلجيكي ميتشي باتشواي من تشلسي إلى دورتموند "إعارة".

- البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جرمان الفرنسي إلى توتنهام هوتسبر.

- التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، والأرميني هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس.

- التركي جنك توسون من بشيكتاش إلى إيفرتون.

- الإنجليزي تيو والكوت من أرسنال إلى إيفرتون (25 مليون جنيه).

- الإنجليزي روس باركلي من إيفرتون إلى تشلسي (15 مليون جنيه).

- الأرجنتيني غيدو كارييو من موناكو الفرنسي إلى ساوثهامبتون.

- البرازيلي-الإيطالي ايمرسون بالمييري من روما الإيطالي إلى تشلسي.

- الإنجليزي دانيال ستاريدج من ليفربول إلى وست بروميتش ألبيون "إعارة".

- الإسباني جيرار ديلوفو من برشلونة إلى واتفورد الإنجليزي إعارة.

-البرتغالي جواو ماريو من إنتر ميلان الإيطالي إلى ساوثهامبتون إعارة.

-الدوري الإسباني:

- البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة (صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو.

- الإسباني دييغو كوستا من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد (60 مليون يورو).



- الإسباني فيتولو من إشبيلية إلى أتلتيكو مدريد (37,5 ملايين يورو).



- الإسباني إينيغو مارتينيز من ريال سوسييداد إلى أتلتيك بلباو (32 مليون يورو).



- الكولومبي روجيه مارتينيز من جيانغسو سونينغ الصيني إلى فياريال.



- الكولومبي ييري مينا من بالميراس البرازيلي إلى برشلونة (11,8 ملايين يورو).



- البرازيلي غييرمي أرانا من كورينثياس إلى إشبيلية (11 مليون يورو).



-الإسباني مارك بارترا من بوروسيا دورتموند إلى ريال بتيس.



- الإسباني روكي ميزا من سوانسي الإنجليزي إلى إشبيلية.



- الإسباني ساندرو من إيفرتون إلى إشبيلية " إعارة ".



- الدوري الألماني:



-السويسري مانويل أقنجي من بازل إلى دورتمود (21,5 مليون يورو).



- الألماني ساندرو فاغنر من هوفنهايم إلى بايرن ميونيخ (13 مليون يورو).



- الألماني ماريو غوميز من فولفسبورغ إلى شتوتغارت (3 ملايين يورو).



- السويسري أدمير محمدي من باير ليفركوزن إلى فولفسبورغ.



- الكرواتي ماركو بياتشا من يوفنتوس الإيطالي إلى شالكه.



الدوري الإيطالي:



- الفرنسي براين دابو من سانت اتيان إلى فيورنتينا.



- الأوروغوياني مارتن كاسيريس من فيرونا إلى لاتسيو.



- الإسباني رافينيا من برشلونة إلى إنتر ميلان (إعارة).



- الأرجنتيني ليساندرو لوبيز من بنفيكا البرتغالي إلى إنتر (إعارة).