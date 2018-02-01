أهمها كوتينيو إلى برشلونة...

أبرز الانتقالات في الميركاتو الشتوي الحالي

  • الخميس 01, فبراير 2018 في 10:01 ص
  • كوتينيو مع قميص برشلونة
    كوتينيو مع قميص برشلونة
اختتم منذ ساعات قليلة سوق الانتقالات الشتوي في الكرة الأوروبية، والذي حمل الكثير من الحراك في ساعاته الأخيرة، لنتعرف سوياً على أهم الصفقات في الدوريات الكبرى.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتهى سوق الانتقالات الشتوي منذ ساعات قليلة، وسجلت في كرة القدم الأوروبية، انتقالات عدة أهمها.

- الدوري الإنجليزي:

-  الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 84 مليوناً.

- الفرنسي إيمريك لابورت من أتلتيك بلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

- الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال في صفقة قدرت قيمتها بـ 56 مليون جنيه.

-  الفرنسي أوليفييه جيرو من أرسنال إلى تشلسي.

- البلجيكي ميتشي باتشواي من تشلسي إلى دورتموند "إعارة".

- البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جرمان الفرنسي إلى توتنهام هوتسبر.

- التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، والأرميني هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس.

-  التركي جنك توسون من بشيكتاش إلى إيفرتون.

-  الإنجليزي تيو والكوت من أرسنال إلى إيفرتون (25 مليون جنيه).

-  الإنجليزي روس باركلي من إيفرتون إلى تشلسي (15 مليون جنيه).

- الأرجنتيني غيدو كارييو من موناكو الفرنسي إلى ساوثهامبتون.

- البرازيلي-الإيطالي ايمرسون بالمييري من روما الإيطالي إلى تشلسي.

- الإنجليزي دانيال ستاريدج من ليفربول إلى وست بروميتش ألبيون "إعارة".

-  الإسباني جيرار ديلوفو من برشلونة إلى واتفورد الإنجليزي إعارة. 

-البرتغالي جواو ماريو من إنتر ميلان الإيطالي إلى ساوثهامبتون إعارة.

-الدوري الإسباني: 

-  البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة (صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو. 

-  الإسباني دييغو كوستا من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد (60 مليون يورو).

-  الإسباني فيتولو من إشبيلية إلى أتلتيكو مدريد (37,5 ملايين يورو).

- الإسباني إينيغو مارتينيز من ريال سوسييداد إلى أتلتيك بلباو (32 مليون يورو).

-  الكولومبي روجيه مارتينيز من جيانغسو سونينغ الصيني إلى فياريال.

- الكولومبي ييري مينا من بالميراس البرازيلي إلى برشلونة (11,8 ملايين يورو).

-  البرازيلي غييرمي أرانا من كورينثياس إلى إشبيلية (11 مليون يورو).

-الإسباني مارك بارترا من بوروسيا دورتموند إلى ريال بتيس.

- الإسباني روكي ميزا من سوانسي الإنجليزي إلى إشبيلية.

- الإسباني ساندرو من إيفرتون إلى إشبيلية " إعارة ".

- الدوري الألماني:

-السويسري مانويل أقنجي من بازل إلى دورتمود (21,5 مليون يورو).

-  الألماني ساندرو فاغنر من هوفنهايم إلى بايرن ميونيخ (13 مليون يورو).

-  الألماني ماريو غوميز من فولفسبورغ إلى شتوتغارت (3 ملايين يورو).

-  السويسري أدمير محمدي من باير ليفركوزن إلى فولفسبورغ.  

- الكرواتي ماركو بياتشا من يوفنتوس الإيطالي إلى شالكه.

الدوري الإيطالي:

- الفرنسي براين دابو من سانت اتيان إلى فيورنتينا.

- الأوروغوياني مارتن كاسيريس من فيرونا إلى لاتسيو.

-  الإسباني رافينيا من برشلونة إلى إنتر ميلان (إعارة).

- الأرجنتيني ليساندرو لوبيز من بنفيكا البرتغالي إلى إنتر (إعارة).