مانشستر سيتي يغرد في الصدارة وسقوط مفاجئ لتشلسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل مانشستر سيتي تحطيم الخصوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه السهل على وست بروميتش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 من البريميرليغ.

افتتح فيرناندينيو التسجيل لسيتي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و89 .

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة، معززاً موقعه في صدارة البطولة، في حين تجمد رصيد ويست بروميتش عند 20 نقطة، ليظل قابعاً في المركز الأخير.

تشلسي يتلقى هزيمة كبيرة:

تلقى فريق تشيلسي أكبر هزيمة له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته المدوية 3-0 أمام ضيفه بورنموث.

ليتجمد رصيد تشيلسي (حامل اللقب)، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على ملعبه (ستامفورد بريدج)، عند 50 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد بورنموث إلى 28 نقطة في المركز العاشر.