مانشستر يونايتد يتلقى خسارة قاسية من توتنهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تلقى نادي مانشستر يونايتد خسارة قاسية من مضيفه توتنهام، وبهدفين نظيفين، في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



هدفا السبيرز حملا توقيع كل من ايركسن، وفيل جونز "بالخطأ في مرمى فريقه"، في الدقيقتين 1 / 28.



ليسطر الدنماركي كريستيان إيركسن، اسمه بحروف من ذهب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة وأسرع هدف في الموسم الحالي للبطولة.



وليفشل اليونايتد في فك العقدة التي لازمته منذ سنين، بعدم الفوز على أرض مضيفه توتنهام.



ورغم الخسارة حافظ مانشستر يونايتد على المركز الثاني بـ 53 نقطة، بينما تقدم توتنهام للمركز الخامس بـ 48 نقطة.