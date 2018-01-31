أرسنال الإنجليزي يحظى بخدمات النجم الغابوني أوباميانغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن أرسنال تعاقده رسمياً مع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 56 مليون جنيه إسترليني لتجتاز قيمة أعلى صفقة سابقة للنادي عندما ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون في بداية الموسم الجاري مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أوباميانج مهاجم الغابون 98 هدفاً في 144 مباراة بالدوري الألماني كما ساعد ناديه على هز الشباك 172 مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات.