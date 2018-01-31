مانشستر يونايتد الإنجليزي يمدد عقد ماتا حتى 2019

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي مانشستر يونايتد وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه مدد عقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي، وذلك بحسب ما كشف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ما يعني استمراره في صفوف النادي حتى سنة 2019.

وكان ماتا في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقعه مع يونايتد عام 2014، حين التحق به من الغريم اللندني تشلسي، لكن العقد يتضمن بنداً يسمح لفريق "الشياطين الحمر" بالاحتفاظ به لعام إضافي، وقرر النادي الشمالي تفعيل هذا البند، ما يعني أن اللاعب البالغ 29 عاماً سيبقى في "أولد ترافورد" حتى 2019.