واشنطن ويزاردز يعبر محطة أوكلاهوما سيتي في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم غياب عملاق واشنطن ويزاردز جون وال، بسبب إصابة في الركبة، فاز الفريق المضيف على ضيفه أوكلاهوما سيتي 102 مقابل 96 نقطة، ضمن منافسات الجولة الـ 50 من دوري السلة الأميركي.

مع انتصاف الوقت كان الضيف متفوقاً بنقطة، بواقع 54 نقطة مقابل 53 نقطة.

في الربع الرابع، وقبل 39 ثانية على صافرة النهاية، كان الفريقان متعادلين بـ 96 نقطة لكل منهما.

لكن ساتورانسكي سجل نقطتين بعد خطأ عليه من جوش هوستيس، وانقلبت الأمور على الضيف الذي خسر المواجهة نظريا بعد هذا الخطأ، وأكد الخسارة إهدار أنطوني للثلاثية.