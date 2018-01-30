"الفيفا" يتفقد ملاعب روسيا التي ستحتضن مونديال 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل خمسة أشهر ونصف الشهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2018، بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم جولته التفقدية الختامية للملاعب التي سوف تستضيف النهائيات.

الوفد زار اليوم الثلاثاء، ملعب سان بطرسبيرغ البالغة سعته 67 ألف متفرج، والذي سوف يستضيف سبع مباريات من بينها إحدى مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

ويشارك في النهائيات 32 منتخباً، وتلعب 65 مباراة ابتداءً من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا المونديال.

الملاعب الأخرى التي تستضيف منافسات كأس العالم هي: ملعب لوجنيكي وفيشت في سوتشي، وإيكاتيرنبيرغ آرينا، وكازان آرينا، وملعب نيجني نوفغورو، وروستوف آرينا، وسامارا آرينا، وموردوفيا آرينا، وملعب فولغوغراد، وملعب سبارتاك، وملعب كالينينغراد.