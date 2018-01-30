هل بات السويسري روجيه فيدرر الأفضل بعالم التنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يبدو بأن إطلاق لقب أفضل لاعب في تاريخ عالم التنس في الفترة الحالية صعب جداً، ولكن ورغم ذلك يوجد هناك في عالم اللعبة البيضاء من لا يعتريهم أي شك في أن السويسري روجيه فيدرر هو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة.

وبعد أن توج في أستراليا المفتوحة بلقبه العشرين في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، أضاف فيدرر المزيد من الثراء والقيمة لأسطورته، إذا جاز هذا التصور.

ولم يجد بعض من نجوم كرة المضرب العالميين، مثل مارتينا نافراتيولفا وبيلي جيان كينج وكريس ايفرت، في أنفسهم أي غضاضة في الاعتراف بأن فيدرر هو أفضل لاعب على مر العصور.

فلماذا قد يكون فيدرر لاعب التنس الأفضل في التاريخ؟

- المخضرم السويسري فاز بـ 20 لقباً في بطولات "جراند سلام"، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في تاريخ تنس الرجال، وقد حقق هذا الإنجاز غير المسبوق في حقبة زمنية تحولت فيها رياضة اللعبة البيضاء إلى مجال احترافي وتنافسي ضخم.

- كما تربع فيدرر على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس طوال فترة زمنية قياسية امتدت لأكثر من 300 أسبوع، كما أنهى الموسم محتلاً هذا المركز في خمس مناسبات، ولم يتفوق عليه في هذا الصدد سوى بيت سامبراس "ست مرات".

- كما حصد فيدرر 96 لقباً عبر مسيرته، محتلاً المركز الثاني خلف الأميركي جيمي كونرز صاحب الـ 109 ألقاب.

وبناء على كل ما تقدم نتفق بأن الوقت مبكر على إطلاق لقب الأفضل في تاريخ عالم الكرة الصفراء على فيدرر لكن الأرقام الكبيرة والبطولات تجبرنا على رفع القبعة للقيدوم السويسري .