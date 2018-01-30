مواجهات سهلة في دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أزاحت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المواجهة بين الكبار، حيث سيحل مانشستر سيتي متصدر الدوري ضيفاً على جاره ويغان في مباراة ثأرية للأول، لأن ويغان تغلب عليه في نهائي هذه المسابقة عام 2013.

أما مانشستر يونايتد فيحل بدوره ضيفاً على الفائز من مواجهة هيديرسفيلد مع برمنغهام.

وكان يونايتد خسر أمام هادرسفيلد 1-2 في الدوري هذا الموسم.

ويخوض تشلسي مواجهة سهلة مع هال سيتي من الدرجة الأولى.

مباريات دور الـ 16:

شيفيلد ونزداي - نوتس كاونتي أو سوانسي سيتي

وست بروميتش البيون - ساوثمبتون

تشلسي - هال سيتي

ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد

هادرسفيلد تاون أو برمنغهام - مانشستر يونايتد

ميلوول أو روتشدايل - نيوبورت أو توتنهام

برايتون - كوفنتري

ويغان - مانشستر سيتي

وتقام المباريات يومي 17 و18 فبراير المقبل.