تورونتو يحافظ على وصافة المجموعة الشرقية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فريق تورونتو رابتورز الكندي فريق لوس أنجلوس ليكرز، ضمن منافسات الجولة الـ 49 من دوري السلة الأميركي.

بدأ فريق تورونتو المباراة بشكل جيد وحسم النصف الأول بسبع وأربعين نقطة مقابل 32.

لوس أنجلوس كافح بعد ذلك وأفلح في تقليص تفوق تورونتو إلى عشر نقاط فقط بعد رمية من جوليوس راندل.

تواصلت هجمات لوس أنجلوس في الشوط الثالث وبعد رمية ثلاثية من لاعبه، بروك لوبيز، تقلص تفوق تورونتو إلى 65 نقطة مقابل 60.

غير أن تورونتو عاد ليشن هجمات قوية وليحسم اللقاء بفارق كبير وصل إلى 12 نقطة وبواقع 123 نقطة مقابل 111 نقطة.