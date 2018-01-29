نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد أن فقد الصدارة لصالح الغريم يوفنتوس، عاد نابولي للتربع على قمة الترتيب العام في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على بولونيا 3-1، ضمن منافسات الجولة 22.



تقدم بولونيا بهدف سجله رودريجو بالاسيو في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل نابولي بهدف سجله إبراهيما مباي، لاعب بولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 5 قبل أن يسجل درايس ميرتينز هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 59.



ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.