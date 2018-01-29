مانشستر سيتي يعبر إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات من المؤكد بأن فريق مانشستر سيتي، سيرفع أحد القاب الكرة الإنجليزية هذا العام، فبعد أن أحكم قبضته على صدارة الدوري الممتاز، تمكن فريق بيب جوارديولا من التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعرق بطولات كرة القدم، بفوزه السهل على كارديف سيتي، 2-0، في دور الـ 32.

هدفا مانشستر سيتي حملا توقيع كيفين دي بروين في الدقيقة 8 ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 35.

وتوج مانشستر سيتي بلقب البطولة خمس مرات كان آخرها في موسم 2010 / 2011 فيما توج كارديف سيتي بلقب البطولة مرة واحدة فقط كانت في عام 1927.