على حساب كارديف

مانشستر سيتي يعبر إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

  • الإثنين 29, يناير 2018 في 12:59 ص
  • صراع قوي على الكرة
    صراع قوي على الكرة
واصل فريق مانشستر سيتي، قتاله على كل الجبهات في الكرة الإنجليزية، بتأهله إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعرق بطولات كرة القدم، بفوزه السهل على كارديف سيتي، 2-0، في دور الـ 32.

الشارقة 24 – أسعد خليل: 

بات من المؤكد بأن فريق مانشستر سيتي، سيرفع أحد القاب الكرة الإنجليزية هذا العام، فبعد أن أحكم قبضته على صدارة الدوري الممتاز، تمكن فريق بيب جوارديولا من التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعرق بطولات كرة القدم، بفوزه السهل على كارديف سيتي، 2-0، في دور الـ 32.

هدفا مانشستر سيتي حملا توقيع كيفين دي بروين في الدقيقة 8 ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 35.

وتوج مانشستر سيتي بلقب البطولة خمس مرات كان آخرها في موسم 2010 / 2011 فيما توج كارديف سيتي بلقب البطولة مرة واحدة فقط كانت في عام 1927.