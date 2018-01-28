إنديانا بيسرز يزيد من أوجاع أورلاندو ماجيك في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على ملعب "بانكرز لايف فيلدهاوس" كان اللقاء بين إنديانا بيسرز وضيفه اورلاندو ماجيك، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الفريق الضيف سيطر بشكل كامل معظم الأشواط الثلاثة الأولى من المباراة، وتقدم 106 مقابل 96 بعد رميتين حرتين من شيلفين ماك.

بعدها انطلق نجوم إنديانا بقيادة فيكتور أولاديبو ولانس ستيفينسون في سلسلة من الهجمات سجل خلالها أصحاب الأرض 15 نقطة دون رد.

أولاديبو سجل 24 نقطة في المباراة، ونال ستيفينسون 21 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم الحالي.

وتقدم إنديانا للمرة الأولى في المباراة بواقع 107 مقابل 106 قبل نحو ثلاث دقائق ونصف الدقيقة من نهاية المباراة.

ووسط ملاحقة حثيثة من الضيف تمكن إنديانا بيسرز من الفوز آخر الامر بواقع 114 مقابل 112.

ويذكر أن أورلاندو ماجيك خسر 18 مرة في آخر عشرين لقاء ضد إنديانا منذ مارس 2013، ولم يفز عليه منذ عام 2014.