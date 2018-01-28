وست بروميتش يُحطم أحلام ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



ودع نادي ليفربول، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد سقوطه في الدور الرابع، أمام وست بروميتش ألبيون، بثلاثة أهداف لهدفين.



البرازيلي روبيرتو فيرمينو افتتح التسجيل لليفربول مبكراً في الدقيقة الخامسة، لكن أصحاب الأرض لم يفرحوا بتقدمهم كثيراً، عقب تسجيل جاي رودريغيز هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة السابعة.



وواصل رودريغيز تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما سجل جويل ماتيب مدافع ليفربول هدفاً عكسياً في الدقيقة 45.



وأعاد النجم المصري محمد صلاح المباراة لأجواء الإثارة مجدداً، بتسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 78، لتشهد الدقائق المتبقية محاولات مكثفة للفريق الأحمر لإدراك التعادل، غير أنها باءت بالفشل.



وبهذا الفوز تأهل وست بروميتش ألبيون إلى دور الـ 16، من البطولة.