المنتخب التونسي يتوّج ببطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة العاشرة

الشارقة 24 - محمود علي:



توّج منتخب تونس بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه 26-24 على مصر، في المباراة النهائية للمسابقة التي اختتمت فعالياتها بالغابون، مساء السبت.



وبعد تبادل تسجيل الأهداف في بداية اللقاء، ضيق الدفاع المصري الخناق على هجوم تونس ثم استفاد من الهجمات السريعة بقيادة المخضرم أحمد الأحمر لينهي الشوط الأول متقدماً 15-13.



وبدأ منتخب تونس الشوط الثاني بقوة ليدرك التعادل 15-15، مستغلاً تراجع أداء منافسه خاصة بعد خروج إسلام حسن للإصابة ليحسم المواجهة لصالحه بفارق هدفين.



وتم اختيار التونسي مكرم الميساوي كأفضل حارس مرمى، بينما نال المصري علي الزين جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وتأهلت مصر وتونس إلى جانب أنغولا التي احتلت المركز الثالث بالفوز على المغرب 29-26، إلى كأس العالم التي تستضيفها ألمانيا بالاشتراك مع الدنمارك العام المقبل.