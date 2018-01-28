الأوزبكي رحيموف رئيساً للاتحاد الدولي للملاكمة

الشارقة 24 – وام:



انتخب الأوزبكي غفور رحيموف رئيساً للاتحاد الدولي للملاكمة للدورة المقبلة بالتزكية، بعد أن نال ثقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت في دبي يوم السبت، بحضور 110 من الدول الأعضاء، الذين اختاروا رحيموف الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.



وعبر سعادة إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة للرياضة في كلمة له خلال الاجتماع، عن سروره أن تحتضن دولة الإمارات الاجتماع الدولي المهمّ الذي أسفر عن انتخاب الرئيس الجديد ومناقشة مستقبل اللعبة وآفاق تطورها.



وألقى أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، كلمة رحب فيها بأعضاء أسرة الملاكمة العالمية، وشكرهم على ثقتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة واختيارها لاستضافة هذه الاجتماعات المهمة التي يتحدد من خلالها مستقبل رياضة الملاكمة ورسم خطوات نجاحها.



وكان الاتحاد الدولي قد دعا لعقد هذه الجمعية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفاً للتايلاندي شينج كووو الذي أقيل، فيما تم استعراض آليات العمل وخطط التطوير ونشر ممارسة اللعبة وكذلك تعزيز حضورها في الدورات الأولمبية.