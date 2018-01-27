ريال مدريد يستعيد ثقة جماهيره برباعية في شباك فالنسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل :



بعد الخروج المذل من كأس ملك إسبانيا، كان لابد لريال مدريد من تحقيق الفوز على مضيفه فالنسيا، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حتى يستعيد ثقة جمهوره ومشجعيه.



لذلك دخل الميرنغي اللقاء بقوة، وتمكن من محاصرة مرمى أصحاب الأرض، لتأتي الأخبار السعيدة من هجمة مرتدة لرونالدو، حصل بها على ركلة جزاء ترجمها لهدف أول في الدقيقة الـ 16، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل أعاد رونالدو نفس المشهد وأضاف الثاني بذات الطريقة .



وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الخفافيش وتمكنوا من تقليص الفارق عبر سانتياغو مينا في الدقيقة 59، وقبل الختام بقليل تقمص مارسيلو دور البطولة ليضيف الهدف الثالث للريال في الدقيقة 83، ثم أطلق توني كروس رصاصة الرحمة على فالنسيا بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز كبير للريال بـ 4 أهداف لهدف.



وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي فالنسيا ثالثاً بـ 40 نقطة .