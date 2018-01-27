بايرن ميونيخ يمطر شباك هوفنهايم بخمسة أهداف

الشارقة 24 – أسعد خليل :



حقق بايرن ميونيخ، فوزه السابع على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه هوفنهايم 5-2، ضمن منافسات الجولة الـ 20 .



هوفنهايم سجل أولاً في الدقيقة الـ 3 عن طريق مارك أوث، ثم أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 12.



وسرعان ما امتص بايرن صدمة الهدفين المبكرين، حيث قلص نجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الفارق، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 21، قبل أن يدرك المدافع المخضرم جيروم بواتينج التعادل في الدقيقة 25، ثم حافظ بايرن على انتفاضته في المباراة، بعدما أضاف كينجسلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 63، فيما تكفل النجم التشيلي أرتورو فيدال بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يختتم فاجنر مهرجان أهداف بايرن، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90.



وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.