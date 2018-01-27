تورنتو يحافظ على وصافة المجموعة الشرقية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضمن منافسات الجولة الـ 49 من دوري كرة السلة الأميركي، واجه تورنتو رابتورز الكندي، ضيفه يوتاه جاز.

الفريق الضيف تقدم بواقع 30-24 نقطة بنهاية الربع الأول، وفي الربع الثاني نشط لاعب تورنتو يوناس فالانكيوناس وسجل عشر نقاط ليعدل النتيجة إلى 48 مقابل 45 بحلول منتصف المباراة.

يوتاه استعاد زمام المبادرة في الربع الثالث حيث سجل لاعبه دونوفان ميتشل 15 نقطة، ودخل الفريقان الشوط الرابع مع تقدم الفريق الضيف بـ 75 نقطة مقابل 69.

وفي الربع الأخير تعادل الجانبان وأحرز فالانكيوناس، ليرجح كفة أصحاب الأرض بواقع 88 مقابل 85، وقبل أربع ثوان من نهاية المباراة أحرز ريكي روبيو ثلاثية ليقود يوتاه جاز للفوز على مضيفه تورنتو رابتورز بـ 97 نقطة مقابل 93، والفوز الثاني على التوالي للفريق الضيف، لكن ورغم الخسارة بقي تورنتو في المركز الثاني في المجموعة الشرقية بـ 33 فوزاً.