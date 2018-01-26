ريال مدريد يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني السبت

الشارقة 24 - أسعد خليل :



يريد فريق ريال مدريد، أن تكون مباراته مع فالنسيا، في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، نقطة الانطلاقة الجديدة، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وعقب الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا على يد ليغانيس.



ويحتل الريال المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 19 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وسيكون على موعد مع مهمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ما يهدد حملته للدفاع عن لقب البطولة القارية.



الهزيمة أمام فالنسيا ستهدد تواجد الريال في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني، إذا فاز فياريال صاحب المركز الخامس على ريال سوسييداد.



ومع دخول الريال في محنة جديدة أمام ليغانيس، يتطلع فالنسيا لاستغلال حالة التخبط في الفريق وزيادة أوجاع مدربه زين الدين زيدان.



ولا يعرف زيدان، كيفية إيقاف الأزمة المتشعبة في فريقه، لكنه شدد على مواصلة العمل من أجل تصحيح مسار ناديه.