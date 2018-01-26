ساكرامنتو كينغز يتغلب على ميامي هيث في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ميامي هيت فريق ساكرامنتو كينغز على ملعب أميريكان إيرلاينز ضمن منافسات الجولة الـ 48 من دوري السلة الأميركي.

تنافس الفريقان بقوة في أول شوطين للمباراة، ساكرامنتو تقدم في الشوط الثاني بـ 26 نقطة مقابل 22 بعد رمية ثلاثية من بادي هيلد، غير أن ميامي أفلح في إنتزاع التفوق بـ 34 نقطة مقابل 32 بعد رمية ثلاثية من جستيس وينسلو، وكانت النتيجة التعادل بـ 47 نقطة لكل فريق بنهاية الشوط.

وشن ميامي هجمات متتالية في الشوط الرابع وكان متفوقاً باثنتي عشرة نقطة لكنه شهد ساكرامنتو يقلص ذلك الفارق ثم أحرز دي آرون فوكس رمية لفريق ساكرامنتو في آخر ثواني المباراة ليساعده على الفوز بفارق نقطة فقط بـ 89 نقطة مقابل 88.