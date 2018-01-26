كلوب بروج يتمسك بصدارة الدوري البلجيكي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف كلوب بروج فريق أوستيند على ملعب يان برايدلستاديون في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري البلجيكي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 5 بتمريرة من عبد الله ديابي استغلها هانز فاناكان لتسجيل هدف السبق، وضاعف كلوب بروج تفوقه بعد ثلاث دقائق فقط بضربة حرة سددها بمهارة في الشباك اللاعب رود فورمر.

وبادل الفريق الزائر مضيفه الهجمات في الشوط الثاني وسجل زينهو غانو باكورة أهداف أوستيند في الدقيقة الـ 48.

وجاء رد كلوب بروج بهدف من المالي، عبد الله ديابي، وضع الفريق في المقدمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثم أحرز النيجيري، جوزيف أكبالا، هدفا لفريق أوستيند في آخر دقيقة للمباراة التي انتهت بانتصار كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعزز صدارته للدوري البلجيكي بـ 57 نقطة، بينما بقي أوستيند في المركز الثالث عشر بـ 25 نقطة.