كأول شهادة من نوعها على مستوى الرياضة الخليجية

أكاديمية الأهلي السعودي تحصل على الأيزو

  • الخميس 25, يناير 2018 في 7:30 م
  • لاعبو أكاديمية النادي الأهلي
    لاعبو أكاديمية النادي الأهلي
للمرة الأولى بين أكاديميات الأندية الخليجية، حصلت أكاديمية الأهلي السعودي على شهادة الأيزو، لتطبيقها خطة عمل في أكثر من عام ونصف العام، قدمت فيها نفس معايير العمل الفني العالمي.

الشارقة 24:

أعلنت شركة أكاديمية المستقبل الرياضية، المشغلة لأكاديمية النادي الأهلي السعودي، نجاحها في الحصول على شهادة الأيزو 9001، كأول أكاديمية رياضية لكرة القدم في منطقة الخليج، تحصل على شهادة تطبيق معايير الجودة العالمية.

وتشير هذه الشهادة إلى مطابقة نظام العمل الفني والإداري للأكاديمية للمواصفات العالمية، ليضاف إلى الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها في 2005، من جوائز وبطولات وتخريجها لعدد كبير من اللاعبين السعوديين المشاركين حالياً في أندية الدوري السعودي للمحترفين والمنتخبات السعودية بمختلف فئاتها السنية، والذي فاق عددهم 50 لاعباً.

جاء حصول أكاديمية النادي الأهلي على شهادة الأيزو، بعد خطة عمل طبقت في أكثر من عام ونصف العام، بالتنسيق والتعاون مع الشركة العربية السعودية للمشاريع المحدودة "سابكو".