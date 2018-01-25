ريال مدريد يفكر في التخلي عن رونالدو

الشاقة 24 - أسعد خليل :

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب بشكل مؤكد في الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية، إلى أن النجم البرتغالي يتطلع إلى العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأن ريال مدريد لن يقف عقبة في طريق هذه الرغبة، طالما كان العرض المالي المقدم لشرائه مناسباً.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي سيضع شرطاً آخر بجانب شروطه المالية، حيث إنه لن يسمح لرونالدو بمغادرة الفريق، إلا إذا نجح في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.