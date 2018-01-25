على حساب كيربر

هاليب تضرب موعداً مع فوزنياكي في نهائي بطولة أستراليا

  • الخميس 25, يناير 2018 في 12:53 م
  • هاليب وكيربر عقب اللقاء
    هاليب وكيربر عقب اللقاء
تأهلت المصفة الأولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على الألمانية أنجليك كيربر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضربت المصفة الأولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، موعداً مع كارولين فوزنياكي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تأهلها على حساب الألمانية أنجليك كيربر. 

وجاءت المباراة مثيرة وتغير اتجاهها أكثر من مرة قبل أن يتفوق إصرار هاليب على مقاومة كيربر وتحسم النتيجة في رابع نقطة لحسم المباراة، عندما خرجت كرة منافستها الألمانية المنهكة خارج خط الملعب.

وعندما فازت هاليب بأول خمسة أشواط أعتقد البعض أن المعركة المتوقعة بين اللاعبتين الكبيرتين ستكون من طرف واحد.

لكن كيربر انتفضت بكل قوة وحصلت على نقطتين لحسم المباراة عندما كانت متقدمة 6-5 في المجموعة الثالثة الفاصلة قبل أن تحول هاليب الدفة لصالحها بأداء غاية في القوة وتحقق الفوز في ساعتين و20 دقيقة وبمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 / 4-6 / 9-7 .