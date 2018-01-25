الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب مارفيك

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عين الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الهولندي، بيرت فان مارفيك، مدرباً للمنتخب الوطني الذي سيلعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 بروسيا.

رئيس الاتحاد الأسترالي، ستيفن لاوي، قال إن خبرة فان مارفيك الواسعة دفعتهم إلى اختياره لتولي هذه المسؤولية لقيادة أستراليا في مونديال روسيا وكلهم أمل في نجاحه في المنتخب مثلما نجح عندما قاد المنتخب الهولندي إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 بجنوب أفريقيا.

وقاد المدرب البالغ عمره 65 عاماً السعودية إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 وسبق له تدريب أندية فينوورد وبروسيا دورتموند وهامبورج بالإضافة إلى 4 سنوات مع هولندا.

ورحل فان مارفيك عن السعودية بعد نهاية التصفيات وسيحل بدلاً من انجي بوستيكوجلو الذي قاد استراليا للقب كأس آسيا 2015 ورحل لأسباب شخصية بعد التأهل إلى روسيا عبر الملحق العالمي.