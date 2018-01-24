مصر تعلن عن مواجهة البرتغال واليونان استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 - محمود علي:

أنهى اتحاد الكرة المصري الإجراءات المتعلقة بخوض مباراتين وديتين ضد البرتغال بطلة أوروبا واليونان في مارس المقبل استعداداً لظهورها الأول في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 18 عاماً.

وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عبر صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك "انتهينا من الاتفاق على كافة الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالمباراتين حيث يخوض المنتخب معسكراً في سويسرا يتضمن مواجهتين ضد البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس على الترتيب".

وتنافس مصر، التي شاركت في كأس العالم لآخر مرة في نسخة 1990 بإيطاليا، ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم برفقة روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي والسعودية.