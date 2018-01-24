لقاءات نارية في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

جرت اليوم بمدينة لوزان السويسرية قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي أسفرت عن لقاءات نارية.

دوري القسم الأول:

المجموعة الأولى: ألمانيا- فرنسا- هولندا.

المجموعة الثانية: بلجيكا- سويسرا- أيسلندا.

المجموعة الثالثة: البرتغال- إيطاليا- بولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا- إنجلترا- كرواتيا.

دوري القسم الثاني:

المجموعة الأولى: سلوفاكيا- أوكرانيا- جمهورية التشيك.

المجموعة الثانية: روسيا- السويد- تركيا.

المجموعة الثالثة: النمسا- البوسنة والهرسك- أيرلندا الشمالية.

المجموعة الرابعة: ويلز- أيرلندا- الدنمارك.

دوري القسم الثالث:

المجموعة الأولى: اسكتلندا- ألبانيا- إسرائيل.

المجموعة الثانية: المجر- النرويج- فنلندا- استونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا- اليونان- بلغاريا- قبرص.

المجموعة الرابعة: رومانيا- صربيا- مونتنجرو "الجبل الأسود" - ليتوانيا.

دوري القسم الرابع:

المجموعة الأولى: جورجيا- لاتفيا- كازاخستان- أندورا.

المجموعة الثانية: بيلاروس- لوكسمبورج- مولدوفا- سان مارينو.

المجموعة الثالثة: أذربيجان- جزر فارو- مالطة- كوسوفو.

المجموعة الرابعة: مقدونيا- أرمينيا- ليشتنشتاين- جبل طارق.

وقسمت المنتخبات الـ 55 بالقارة على أربعة مستويات، طبقاً لترتيب هذه الفرق في التصنيف الأوروبي بعد نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، وذلك في 11 أكتوبر الماضي مع عدم وضع نتائج الملحق الأوروبي الفاصل في الاعتبار.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في أيام السادس والسابع والثامن من سبتمبر 2018، فيما تقام الجولة الثانية من التاسع إلى 11 من نفس الشهر ثم الجولة الثالثة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، فيما تجرى فعاليات الجولة الربعة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه ثم تقام الجولتان الخامسة والسادسة من 15 إلى 17 ومن 18 إلى 20 من نوفمبر المقبل على الترتيب.

وتقام مباريات المجموعات، التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، بأربع فقط من هذه الجولات الست.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بكل قسم في نهاية دور المجموعات إلى الأدوار النهائية "قبل النهائي والمركز الثالث والنهائي".