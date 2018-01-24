الكوري الجنوبي تشونج يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فجر تشونج هيون، أكبر مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغه نصف النهائي على حساب الأميركي تينيس ساندجرين بفوزه عليه بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6 - 4 / 7 - 6 / 6 - 3.

وبات هيون أول لاعب من كوريا الجنوبية يصل إلى الدور قبل النهائي.

وجاء الفوز في مباراة اليوم استمراراً للانطلاقة الهائلة لتشونج، 21 عاماً، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الدور الرابع على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز بلقب البطولة 6 مرات.

واحتاج تشونج إلى أقل من ساعتين ونصف الساعة لحسم المباراة أمام منافسه الأميركي المصنف 97 على العالم.