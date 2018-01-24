إشبيلية يتأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات إشبيلية أول الواصلين إلى نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على أتلتيكو مدريد، 3-1، في إياب ربع النهائي.

أهداف إشبيلية جاءت عن طريق، سيرخيو إسكوديرو، والأرجنتيني إيفر بانيجا، وبابلو سارابيا في الدقائق الأولى و47 من ضربة جزاء و79، بينما سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الوحيد لأتلتيكو في الدقيقة 13 .

وجدد إشبيلية انتصاره على أتلتيكو بعدما فاز عليه 2-1 في عقر داره ذهاباً، ليتأهل الفريق الأندلسي بجدارة إلى المربع الذهبي من خلال الفوز 5-2 في مجموع المباراتين.