مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بلغ مانشستر سيتي نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه بريستول سيتي 3-2 في إياب الدور قبل النهائي.

أهداف الستزنز حملت توقيع، ليروي ساني، وسيرخيو أجويرو، وكيفين دي بروين في الدقائق 43 و50 و90+6، فيما سجل هدفي بريستول سيتي مارلون باك في الدقيقة 64 وأدين فلينت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مانشستر سيتي قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 2 / 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 3.