الإصابة تبعد الإسباني نادال من بطولة أستراليا للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

انسحب الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول عالمياً، من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بداعي إصابة في الساق اليمنى وذلك خلال مباراته أمام الكرواتي مارين سيليتش وعندما كان متأخراً في النتيجة 3/6 و6/3 و6/7 و6/2 و2/0.

وحصل نادال على وقت للعلاج في نهاية المجموعة الرابعة بسبب إصابة واضحة في أعلى الفخذ وعانى بشدة للمضي قدما في المباراة التي أقيمت في الفترة المسائية.

وعقب تعرضه لكسر إرساله ليتراجع 2-0 في المجموعة الخامسة، طلب نادال الانسحاب من اللقاء وصافح حكم اللقاء وسيليتش وقد بدأ عليه الأسف الشديد تاركا الجماهير المحتشدة في ملعب رود ليفر في حالة من الإحباط الشديد.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي ينسحب فيها المصنف الأول على العالم خلال 250 مباراة له على صعيد البطولات الأربع الكبرى، وكانت المرة السابقة التي ينسحب فيها نادال من إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال دور الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة أمام أندى موراي في عام 2010.