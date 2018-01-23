البريطاني إيدموند يبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق البريطاني كايل إيدموند مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه النجم البلغاري جريجور ديميتروف من ربع النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، بالفوز عليه بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة بواقع 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي.

وأطاح إيدموند بالبلغاري ديميتروف المصنف الثالث للبطولة، والفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي قبل شهرين في لندن، من منافسات دور الثمانية ليمهد الطريق بشكل أكبر أمام النجمين السويسري روجيه فيدرر، حامل اللقب، والإسباني رافاييل نادال، أقوى المرشحين للتتويج باللقب.