مانشستر يونايتد الإنجليزي أغنى أندية كرة القدم في العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حافظ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موقعه في صدارة أغنى أندية كرة القدم في العالم من حيث الإيرادات، متفوقاً على ريال مدريد بفارق هو الأقل على الإطلاق بين العملاقين.

وتصدر مانشستر يونايتد قائمة شركة ديلويت للمحاسبة والخاصة بأغنى أندية كرة القدم للمرة العاشرة بعدما حقق إيرادات بلغت 676.3 مليون يورو (827.25 مليون دولار) عن موسم 2016-2017 وبفارق 1.7 مليون يورو عن ريال حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وجاء برشلونة في المركز الثالث بإيرادات بلغت 648.3 مليون يورو.

وزادت إجمالي إيرادات أعلى 20 نادياً بحوالي 6% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 7.9 مليار يورو.

وظهرت 10 أندية إنجليزية في قائمة أعلى 20 نادياً من حيث الإيرادات مدفوعة بحقيقة أن الموسم الماضي كان الأول بعد إبرام صفقة ضخمة لحقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ثلاثة أندية من إسبانيا ومثلها من ألمانيا وإيطاليا إضافة إلى ناد فرنسي واحد.

وخرج ميلانو بطل أوروبا سبع مرات من قائمة أعلى 20 نادياً لأول مرة.