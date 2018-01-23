دينفر ناغيتس يتغلب على بورتلاند في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق دينفر ناغيتس، فوزاً صعباً على فريق بورتلاند تريل بليزرز، وبـ 104 نقاط مقابل 101، ضمن منافسات الجولة 47 من دوري السلة الأميركي.

تقدم دينفر ناغتيس بـ 20 نقطة مقابل 19 نقطة بعد نهاية الشوط الأول، ثم تحكم بورتلاند في مسار الشوط الثاني معتمداً على أداء قوي من لاعبه، داميان ليلارد الذي سجل 15 نقطة في أول شوطين للمباراة.

واستعاد دينفر زمام المبادرة في الشوط الثالث وأفلح بعد ثلاثيات من تري لايلز في التفوق على ضيفه.

وتبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة في الشوط الرابع وتألق في المباراة لاعب دينفر جمال موراي الذي سجل 38 نقطة في اللقاء، ليقود دينفر ناغيتس للفوز بالمباراة بفارق ثلاث نقاط فقط وبواقع 104 مقابل 101.