سوانزي سيتي يوقف انتفاضة ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أوقف نادي سوانزي سيتي، انتفاضة ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهزمه بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة 24.

الريدز سيطروا على مجريات اللقاء لكن دون ترجمة حقيقية للفرص، ليتقمص اللاعب ماوسون دور البطولة ويسجل هدف السبق لسوانزي في الدقيقة الـ 40.

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول كثيرا إدراك التعادل لكن صلابة دفاعات أصحاب الأرض قادت اللقاء للانتهاء بفوز سوانزي بهدف نظيف.

وبهذا النتيجة بقي ليفربول رابعاً بـ 47 نقطة، بينما حافظ سوانزي على المركز الأخير بـ 20 نقطة.