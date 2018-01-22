الصربي دجوكوفيتش يودع بطولة أستراليا للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

خرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين من دور 16، بسقوطه بعد أمام الكوري الجنوبي تشونج هيون بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7-6 و7-5 و7-6.

وأظهر لاعب كوريا الجنوبية البالغ من العمر 21 عاماً، والمصنف 58 عالمياً الصلابة المطلوبة ونجح في التصدي لهجمات دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا، والحائز على لقب البطولة ست مرات ليدفع المباراة باتجاهه.

وعقب عامين من الخسارة بثلاث مجموعات متتالية على نفس الملعب وهو رود ليفر، قلب تشونج الطاولة ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.

كما بات تشونج أول لاعب من كوريا الجنوبية يبلغ دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى، وسيصبح مرشحاً لبلوغ الدور قبل النهائي عندما يواجه الأميركي غير المصنف تينيس ساندجرين في دور الثمانية.