المخضرم فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وصل المصنف الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، السويسري المخضرم روجيه فيدرر، إلى ربع نهائي البطولة، اليوم الإثنين، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 / 7-6 / 6-2.

ولم يكن اللاعب السويسري البالغ من العمر 36 عاماً في أفضل حالاته في ملعب رود ليفر، الذي غمرته أشعة الشمس لكنه انتزع الفوز ليضرب موعدا مع التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية.

ولم يسبق أن لعب فيدرر مع فوتشوفيتش من قبل، إلا أنه استطاع في عام 2002 هزيمة مدرب فوتشوفيتش أتيلا سافلوت في بطولة أستراليا المفتوحة نفسها.