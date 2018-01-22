بروكلين نيتس يعبر بصعوبة محطة ديترويت بيستونز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ديترويت بيستونز، فريق بروكلين نيتس ضمن منافسات الجولة الـ 47 من دوري السلة الأميركي.

بروكلين بدأ المباراة بشكل جيد فبعد ثلاثية في الشوط الأول من نجمه، ديمير كارول، تفوق الفريق بـ 28 نقطة مقابل 12.

وتواصل الأداء القوي من بروكلين في الشوط الثاني وبعد ثلاثية من جو هاريس تقدم الفريق بـ 39 نقطة مقابل 29.

وأفلح بروكلين في رفع تفوقه في الشوط الثالث إلى 73 نقطة مقابل 58 إثر رمية من رونددي هوليس جيفرسون.

وتبادل الفريقان الرميات المحكمة في الشوط الرابع وفي ثوانيه الأخيرة سجل ستانلي جونسون رمية لفريق ديترويت ساعدته على معادلة النتيجة بـ 98 نقطة لكل فريق.

ثم تقدم ديترويت برمية رائعة قبل أربع ثوان من صافرة النهاية من أندري دروموند غير أن اللاعب سبينسر دينويدي سجل رمية قبل أقل من ثانية من صافرة النهاية ليساعد بروكلين نيتس الزائر على الفوز بواقع 101 نقطة مقابل 100 لفريق ديترويت بيستونز.