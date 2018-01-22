إنتر ميلان يخطف تعادلاً هاماً من روما في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط روما بفخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه إنتر ميلان، 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما بهدف سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 31، ثم أدرك إيدير مارتينيز التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف لاتسيو.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لروما، الذي لديه مباراة مؤجلة، هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في أربع.