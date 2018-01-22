9 لاعبين سعوديين يخوضون تجربة الاحتراف في إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

التحق 9 لاعبين سعوديين بينهم أفراد من المنتخب الوطني الذي سيشارك في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم بأندية إسبانية من الدرجتين الأولى والثانية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وجرت مراسم توقيع إعارة اللاعبين السعوديين مع رابطة الدوري الإسباني اليوم بأحد فنادق الرياض في حضور 25 عضواً من أعضائها ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة لرؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للعب في صفوف فرق لا ليجا ثلاثة من أبرز نجوم المنتخب السعودي المتأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا وهم يحيى الشهري "ليجانيس" وفهد المولد "ليفانتي" وسالم الدوسري "فياريال" وجميعها من أندية الدرجة الأولى في إسبانيا.

وانتقل إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا كل من علي النمر "نومانسيا" وعبد المجيد الصليهم "رايو فاليكانو" وعبد الله الحمدان "سبورتنج خيخون" ونوح الموسى "بلد الوليد".

كما انتقل لاعبان من غير المحترفين إلى اللعب في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا وهما مروان أبكر "ليجانيس" وجابر مصطفى "فياريال".