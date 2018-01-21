ريال مدريد يدك شباك لاكورونا بسباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أظهر نادي ريال مدريد ردة فعل كبيرة بعد السقوط في الجولة الماضية أمام فياريال، بهدف نظيف، ليدك شباك ضيفه ديبورتيفو لاكورونا، بسبعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 20.

الضيوف افتتحوا التسجيل أولاً عن طريق لوبيز في الدقيقة 23، ليرد الميرنغي بقوة وبعنف، وبسباعية حملت توقيع كل من ناتشو "هدفين"، وغاريث بيل "هدفين" ولوكا مودريتش، ورونالدو "هدفين" في الدقائق 32 - 42 - 58 - 68 - 78 - 84 - 88 .

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي لاكورونا في المركز الثامن عشر بـ 16 نقطة .