سقوط جديد للايبزيغ وباير ليفركوزن يخطف وصافة الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استمر مسلسل إضاعة النقاط بالنسبة لنادي لايبزيغ، الذي سقط أمام مضيفه فرايبورج 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم لايبزيغ عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 65، قبل أن يدرك جانيك هابيرير التعادل لفرايبورج في الدقيقة 72، ثم تمكن روبن كوخ من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث.

باير ليفركوزن يخطف الوصافة

صعد باير ليفركوزن إلى المركز الثاني في الدوري، بفوزه الكبير على هوفنهايم، 4-1.

سجل لأسود الراين، كل من، ليون بايلي، وجوليان باومجارتلينجر، ولوكاس ألاريو هدفين، في الدقائق 43 - 51 - 70 - 91، بينما أحرز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، اللاعب آدم سالاي في الدقيقة الـ 86.

بهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام كل من لايبزيغ، من جهته تراجع هوفنهايم للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.