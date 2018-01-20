مانشستر يونايتد يتمسك بالوصافة وفوز كبير لأرسنال في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك نادي مانشستر يونايتد بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً ثميناً على مضيفه بيرنلي، 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع الفرنسي أنطونيو مارسيال، في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز الثامن.

أرسنال يقسو على بالاس

في لقاء آخر دك أرسنال شباك ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، افتتح ناتشو مونريال التسجيل في الدقيقة الـ 6 ثم أضاف أليكس إيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 10، ثم أضاف لوران كوتشيلني الهدف الثالث في الدقيقة الـ 13 قبل أن يختتم الكسندر لاكازيتي التسجيل في الدقيقة 22.

بينما سجل لوكا ميليفوجيفيتش، هدف بالاس الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.