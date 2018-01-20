بورتو يخطف صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق بورتو تألقه بعد تحقيقه الفوز العاشر على التوالي بتغلبه على فريق تونديلا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ18، في الدوري البرتغالي الممتاز.

وافتقر اللقاء للفرص الجيدة من الفريقين، لكن بورتو سيطر على الكرة بنسبة 65 %.

وفي الدقيقة 13 سجل فريق بورتو هدف المباراة الوحيد بواسطة موسى ماريغا الذي اغتنم خطأ هيلدر تافاريس وأسكن الكرة في مرمى الفريق الضيف.

وبهذا الفوز تصدر بورتو الترتيب العام برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق سبورتنغ لشبونة، في حين لايزال تونديلا في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.