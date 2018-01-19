بايرن ميونيخ الألماني يتعاقد مع الشاب ليون جوريتسكا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع الدولي الألماني ليون جوريتسكا، لينضم إلى صفوف الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

ووقع جوريتسكا البالغ من العمر 22 عاماً عقدا لمدة 4 أعوام مع بايرن ميونخ، يبدأ في أول يوليو المقبل وينتهي في 2022.

وكان جوريتسكا قد انضم إلى شالكه قادماً من بوخوم في عام 2013 وقد حقق تطوراً حتى بات عنصراً أساسياً بالمنتخب الألماني وتوج معه بلقب كأس القارات 2017 وقد سجل ستة أهداف خلال 12 مباراة دولية، وتبدو مشاركته ضمن قائمة المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف في مونديال 2018، أمراً محسوماً.