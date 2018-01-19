مانشستر سيتي يتطلع للعودة لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد السقوط أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع فريق مانشستر سيتي، للعودة لطريق الانتصارات، عندما يلاقي فريق نيوكاسل في الجولة 24.

ولم يخسر مانشستر سيتي في 30 مباراة بالدوري منذ الموسم الماضي، ولكن الفريق تلقى أول هزيمة له بالدوري هذا الموسم أمام فريق ليفربول 3/4 الأحد الماضي.

وربما تكون مباراة نيوكاسل هي تذكرة عودة فريق مانشستر سيتي لطريق الانتصارات.

ويدخل نيوكاسل المباراة بعد أن تعادل مع ضيفه سوانزي سيتي في مباراة قال عنها دي أندري يدلين لاعب الفريق إنها بمثابة فرصة ضائعة.